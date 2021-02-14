Güçlü bağışıklık için ağrı kesicilerden uzak durun

Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70'inin bağırsaklarda bulunduğunu belirten Prof. Dr. Vedat Göral, "Bağırsak sağlığı için özellikle sigara, stres, gereksiz antibiyotik ve ağrı kesicilerden uzak durulmalı. Ayrıca tam buğday ekmeği, bulgur, yulaf, nohut, kuru fasulye, barbunya gibi besinler yüksek posa (lif) içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini artırarak, sindirilmiş besin artıklarının kalın bağırsaktan geçişini hızlandırır" dedi.

