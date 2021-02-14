  • BIST
    1538.44
  • Dolar
    7,0386
  • Euro
    8,5290
  • Altın
    412,0630
İstanbul
0 / 1
VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Kar yağışı İstanbul'u etkisi altına almaya başladı
En düşünceli babasın
Bugün burçları neler bekliyor? 14 Şubat 2021 Pazar günlük burç yorumları
Güçlü bağışıklık için ağrı kesicilerden uzak durun
"48 terörist ölü, 2 terörist sağ ele geçirildi"
Kar yağışıyla birlikte ilk kar tatili haberi de geldi
Trump azil yargılamasında bir kez daha aklandı
Hindistan Parlamentosunda Cammu Keşmir'in sesini duyuracak kimse kalmadı
KKTC'de sokağa çıkma yasağı 22 Şubat'a kadar uzatıldı
Bakan Soylu, Diyarbakır annelerine müjdeyi verdi
Türkiye'de son 24 saatte 7 bin 706 yeni vaka tespit edildi
Başkan Erdoğan, Kadir Topbaş'ın cenaze törenine katılacak
Japonya'nın Fukuşima eyaletinde 7,1 büyüklüğünde deprem
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 492 bini geçti
Pençe Kartal-2 Harekatı kapsamında 2 terörist sağ olarak ele geçirildi
"İstanbul'a ve ülkemize kattıklarını unutmayacağız"
Kadir Topbaş hayatını kaybetti!
Meteoroloji, İstanbul için kar yağışı tahminini değiştirdi
Başkan Erdoğan vasiyetini yerine getirdi
Komutanlar sınır hattında
"Gelin, karbon testi yaptırın kaç yıllık olduğunu söyleyelim"
Padişahların vazgeçilmezine coğrafi işaret
Buzu ‘sal' gibi kullanıp balık avladılar
Zahide'nin derdi: Balık pulu hastalığı
14 Şubat 2021 Pazar 10:11:00 - Güncelleme:14 Şubat 2021 Pazar 10:17:00

Güçlü bağışıklık için ağrı kesicilerden uzak durun

ABONE OL

Uzman isim Prof. Dr. Vedat Göral, güçlü bir bağışıklık sistemi için antibiyotiklerden uzak durulması gerektiğinin altını çizdi

Bağışıklık sistemi hücrelerinin yüzde 70'inin bağırsaklarda bulunduğunu belirten Prof. Dr. Vedat Göral, "Bağırsak sağlığı için özellikle sigara, stres, gereksiz antibiyotik ve ağrı kesicilerden uzak durulmalı. Ayrıca tam buğday ekmeği, bulgur, yulaf, nohut, kuru fasulye, barbunya gibi besinler yüksek posa (lif) içeriği sayesinde bağırsak hareketlerini artırarak, sindirilmiş besin artıklarının kalın bağırsaktan geçişini hızlandırır" dedi.

Etiketler : bağışıklık antibiyotik pandemi
Yarışmalar için Düzce'de arazi

Yarışmalar için Düzce'de arazi
Nostaljik şarkı

Nostaljik şarkı
Şarkıcı Altay ölümden döndü

Şarkıcı Altay ölümden döndü
İspanya'da Türk dizileri fenomen

İspanya'da Türk dizileri fenomen
14 Şubat önemsiz bir gün

14 Şubat önemsiz bir gün
Masumiyet için geri sayımda

Masumiyet için geri sayımda
2 yıl sonra albüm

2 yıl sonra albüm
Online ekmek kapısı

Online ekmek kapısı
Bu sezon salgını anlatacak

Bu sezon salgını anlatacak

EN ÇOK OKUNAN HABERLER