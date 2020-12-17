Güçlü bağışıklığın kaynağı D3 güneşten sonra en çok balıkta

Evde hareketsiz kalınan günlerde bağışıklığı destekleyici D vitamininin yeterli miktarda alınamaması, Kovid-19’a karşı vücudu savunmasız bırakabiliyor. Pandemi ve mevsim şartlarıyla en doğal ve etkili D vitamini alım yolu olan güneşten de mahrum kalınan bu dönemde, evlere deyim yerindeyse güneş gibi doğan bir besin var: D3 deposu balık. Altınbaş Üniversitesi Gastronomi Bölümü Öğr. Gör. Gökhan Taşpınar, güçlü bağışıklık için D vitamini türevleri arasından D1 ve D2’ye oranla en çok D3’ün etkili olduğunu belirterek, “D3 vitamini vücudumuzda üretilememektedir, güneş ışığının da yetersiz olduğu ev koşullarında bu vitamini alacağımız en uygun gıda balıktır. D vitamini, T2 katil lenfositleri olarak bilinen beyaz kan hücrelerinin aktivitesi ve sayısını değiştirir, bu da virüs ve bakterilerin yayılmasını azaltabilir. D vitamini eksikliği, bağışıklık sistemini zayıflatarak üst solunum yolu enfeksiyonlarına neden olan viral enfeksiyonların gelişme riskini artırabilir” dedi.

