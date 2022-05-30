Guatr hastaları deniz ürünleri, yoğurt ve yumurta tüketmeli

Alınan gıdalardaki iyot eksikliğinin veya emilimin bozulmasının guatra yol açabileceğini ifade eden Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. A. Murat Koca, guatrın önlenmesinde beslenmede iyotun dengeli alınması gerektiğini vurguladı. İyot eksikliği olan kişilerin karalahana, lahana, soya, karnabahar gibi gıdalardan kaçınması gerektiğini kaydeden Koca, "İyot eksikliğine iyi gelen deniz ürünleri, yoğurt, yumurta, patates ve muz gibi gıdaları da tüketmelidir." tavsiyesinde bulundu. Koca, guatrın belirtilerini boyunda şişlik ve boyunda kalınlaşma, baskı hissi ve hassasiyet, yutmada zorlanma ve takılma hissi, nefes almada güçlük ve öksürme, hırıltı sesi ve kolları yukarı kaldırınca başın dönmesi şeklinde sıraladı.