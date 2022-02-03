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03 Şubat 2022 Perşembe 10:00:00 - Güncelleme:03 Şubat 2022 Perşembe 10:00:00

Grip vakaları omicronu geçti

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Uzmanlar, bazı illerde (influenza) grip vakalarının omicron vakalarından daha fazla olduğunu söyledi.

Uzmanlar, bazı illerde (influenza) grip vakalarının omicron vakalarından daha fazla olduğunu söyledi. Geçen yıl influenza vakalarının neredeyse sıfıra yakın olduğunun altını çizen Dahiliye Uzmanı Dr. Özkan Akyol, "Geçen yıl influenza vakası sıfıra yakın yani çok azdı. Tabii ki bu durumda geçen yıl maske takılıyor olmasının, mesafe kuralı uygulanmasının ve hijyen konularına dikkat edilmesinin çok büyük etkisi vardı. Fakat 2021'nin son dönemiyle 2022 yılının başlangıcından itibaren influenza vakalarında çok ciddi bir patlama oldu. Neredeyse bize başvuran 10 kişiden 7'si influenza ile savaşıyor ve ağır geçiyor" dedi. Uzm. Dr. Özkan Akyol, "Özellikle 65 yaş üzeri hastalarda influenza sonrasında zatürreye çeviriyor. Yaşlı hastalarımız ne yazık ki yoğun bakımda yatmak durumunda kalıyorlar, durumları ağırlaşıyor. Mart'ın sonuna kadar influenza vakalarını görmeye devam ederiz. Grip aşısını yaptırmayanlar mutlaka yaptırmalı ve mesafe kuralına uymalı. İnfluenzaya da aslında çok dikkat etmemiz gerekiyor" diye uyardı.

Etiketler : Grip vakaları Dr. Özkan Akyol Grip aşısı KORONA
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