"Grip oldum" yerini "Kovid oldum"a bırakıyor

Uzmanlar, pandemi son dalgada Kovid- 19'un hayatı tehdit eden bir hastalıktan, iş gücü kaybı yaratan bir hastalığa döndüğünü ifade etti. Prof. Dr. Şevket Özkaya, "Artık "grip oldum" yerine "Kovid oldum" terimini kullanmaya başladık. Hastalık, semptomlar, seyir ve artık uyguladığımız konservatif tedavi dahil her şeyi ile aynı seyrediyor" dedi. Kovid-19'un yeni varyantının doğadaki ve hayatımızda yer alan tüm virüsler içinde en bulaştırıcı virüs halini aldığını söyleyen Prof. Dr. Özkaya, "Hızla artan vaka sayılarını buna bağlayabiliriz. Ancak ağır hastalık yapma gücü ve ölüm oranı oldukça azaldı. Grip virüsünün bulaştırıcılık süresi 1 veya 2 gündür. Bu sürede kaç kişiye bulaştırdığınızı düşünün. Grip olduğunuzda 2 gün dinlenir ve 2 gün kendinizi toplumdan izole ederseniz. Böylece hem bulaştırıcılığınız hem de hastalığınız geçer. Ancak şu anda Kovid-19 yeni Omicron varyantı çok bulaşıcı ve neredeyse 7-10 gün boyunca bulaştırıcılığı ve hastalık süresi devam ediyor" diye konuştu.

