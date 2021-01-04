Gribe karşı bol protein ve lifli beslenin

Uzmanlar, bu süreçte sağlıklı beslenebilmek için tüketilecek gıdaların lifli, protein oranı yüksek, mineral ve antioksidan bakımından zengin olmasının önemine vurgu yapıyor. Dahiliye Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Ayhan Levent, “Sağlıklı ve dengeli beslenmenin, fiziksel aktivite ve düzenli uyku ile beraber bağışıklık sistemini güçlendirdiği kanıtlandı. Tüketilecek gıdaların protein, lif, vitamin, mineral ve antioksidanlardan zengin olması dengeli beslenme yönünden büyük önem taşıyor. Sebze ve meyve alımı ön planda tutulmalı, haftada 2 gün balık, mümkünse her gün yumurta, peynir ve kuru baklagil tüketilmeli. Bunların yanı sıra yeterli su tüketiminin sağlanması ve günlük beslenmede zeytinyağı kullanılmasını öneriyoruz” dedi. Tetkik yapılmadan ek takviye edici vitamin ve mineral alınmaması gerektiğini vurgulayan Levent, “Son 6 ay içinde yapılan kan tetkikleri yoksa aile hekiminden veya dahiliye hekiminden kan tahlili istenip mineral veya vitamin eksikliği olması durumunda uygun doz ve sürede vitamin ve mineral takviyesi hekim tarafından yapılmalıdır” diye konuştu.

