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05 Ocak 2023 Perşembe 09:30:00 - Güncelleme:05 Ocak 2023 Perşembe 09:30:00

Gribal enfeksiyonların artışı korkulacak boyutta değil

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Kovid-19 sonrası artık yaşanan her gribal enfeksiyon korkulacak bir hastalık konumuna geldi.

Kovid-19 sonrası artık yaşanan her gribal enfeksiyon korkulacak bir hastalık konumuna geldi.

Özellikle bu kış geçmeyen öksürük ve hastanelerde yaşanan yoğunluk sebebiyle "acaba tekrar yeni bir virüs salgını mı geliyor" sorusunun akıllara getirdi.

Yaşanan artışın ve yoğunluğun her yıl görüldüğünü sadece geçtiğimiz pandemi döneminde edinilen maske kullanımı alışkanlığının azalması sebebiyle biraz daha yayılımın fazla olduğunu söyleyen İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Meshut Başak "Artışın Kovid-19 ile değil maske kullanımı ile ilişkisi var" dedi. Gribal enfeksiyonların şu an için korkulacak bir boyutta olmadığını belirten Doç. Dr. Başak "4 ay önceye göre bir artış var. Bu vakalar hemen hemen her yıl gördüğümüz bir hadise. Dolayısıyla bu konuda sakin olunmalı. Özellikle toplu alanlarda maske kullanımına çok dikkat etmek gerekiyor. Kronik enfeksiyonu olan kişiler çok dikkatli olsunlar. Bir de bulunduğumuz ortamları çok sık havalandırmamız lazım. Çocuk ve yaşlı bireylerin olduğu evler günde 4-5 defa 10 dakika kadar havalandırıp, temiz ortam oluşturulmalı" diye konuştu.

Etiketler : Gribal enfeksiyonlar Kovid-19 Uzmanı Doç. Dr. Meshut Başak
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