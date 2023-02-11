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Gribal enfeksiyonlar kalp ritmini bozabilir
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11 Şubat 2023 Cumartesi 10:30:00 - Güncelleme:11 Şubat 2023 Cumartesi 10:30:00

Gribal enfeksiyonlar kalp ritmini bozabilir

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Gribal enfeksiyonlar kalp hastalarında ritim bozukluğuna yol açabiliyor. Prof. Dr. Bülent Görenek, soğuk gribal enfeksiyonların kalp hastalarında bazı olumsuzluklara sebebiyet verebildiğini söyledi.

Gribal enfeksiyonlar kalp hastalarında ritim bozukluğuna yol açabiliyor. Prof. Dr. Bülent Görenek, soğuk gribal enfeksiyonların kalp hastalarında bazı olumsuzluklara sebebiyet verebildiğini söyledi. Görenek, "Enfeksiyonlar kalp hastalarını maalesef olumsuz etkiliyor. Bazen enfeksiyonlara bağlı olarak kalpte ritim bozuklukları yani çarpıntı gelişebilmektedir. Bunlar genellikle kalbin kulakçıklarından kaynaklanmaktadır. Ayrıca eğer altta yatan bir kalp yetmezliği varsa soğuk hava ve buna bağlı gelişen enfeksiyonlar kalp yetmezliği tablosunu daha da kötüleştirebilmektedir" diye konuştu. Prof. Dr. Görenek, soğuk havanın kalp krizini tetikleyebileceğini gösteren bilimsel çalışmaların bulunduğunu dile getirdi.

Buna ilişkin bilgi veren Görenek, şunları kaydetti: "Büyük bir oranda çok önemli bir hasta grubunda soğuk hava, kalp spazmı dediğimiz halk arasında damar büzüşmesi olarak da bilinen duruma neden oluyor. Soğukta, özellikle de soğuğa, rüzgara, kara ve tipiye karşı hele bir de yokuş çıkan bir insanda kalp damarlarında büzüşme meydana gelebilir. Eğer kişi şanslıysa damardaki spazm belli bir süre sonra çözülebiliyor. Eğer çözülmezse kalp krizine neden oluyor ki bu da kalp kaslarının ölümü ile sonuçlanan çok tehlikeli bir durumdur. Ayrıca soğuk havalarda kan basıncının yani tansiyonun yükseldiğini de biliyoruz. Soğuk, sisli, puslu havalar insanın tansiyonu yükseltiyor. Bu durum da kalp krizini gelişimini kolaylaştırabilmektedir."

Etiketler : Gribal enfeksiyonlar kalp ritmini bozabilir Prof. Dr. Bülent Görenek

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