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01 Ocak 2023 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:01 Ocak 2023 Pazar 09:00:00

Gözün altındaki morluk susuzluktan oluyor

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Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, göz çevresindeki morlukların hem kadınlar hem de erkeklerde sık görülen bir kozmetik problem olduğunu belirtti.

Göz çevresindeki morlukların hem kadınlar hem de erkeklerde sık görülen bir kozmetik problem olduğunu belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, "Susuz kalma, göz altı morluğunun en sık görülen nedenidir. Vücutta yeterince sıvı bulunmaması veya vücudumuzun uygun miktarda su alamadığının işaretidir. Bunun sonucunda gözler çöker ve cilt kemiğe daha yakın bir pozisyon aldığından daha mat veya donuk bir görünüm sergiler" dedi.

Etiketler : göz altı morlukları kadın erkek sağlık
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