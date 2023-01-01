Gözün altındaki morluk susuzluktan oluyor

Göz çevresindeki morlukların hem kadınlar hem de erkeklerde sık görülen bir kozmetik problem olduğunu belirten Göz Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Erkan Bulut, "Susuz kalma, göz altı morluğunun en sık görülen nedenidir. Vücutta yeterince sıvı bulunmaması veya vücudumuzun uygun miktarda su alamadığının işaretidir. Bunun sonucunda gözler çöker ve cilt kemiğe daha yakın bir pozisyon aldığından daha mat veya donuk bir görünüm sergiler" dedi.

