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26 Şubat 2021 Cuma 16:24:00 - Güncelleme:26 Şubat 2021 Cuma 16:24:00

Gözdeki sararmayı ihmal etmeyin

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Prof. Dr. Onur Yaprak, Gözlerdeki sarılığın karaciğer, pankreas ve safra kesesi gibi hastalıkların belirtisi olabileceğini açıkladı.

Gözlerdeki sarılığın karaciğer, pankreas ve safra kesesi gibi hastalıkların belirtisi olabileceğini söyleyen Prof. Dr. Onur Yaprak, "Sarılık bir rahatsızlığın belirtisidir, kendisi bir hastalık değildir. Sarılığa yol açan nedenler çok çeşitlidir. Tüm bu nedenler arasında şüphesiz en çok korkulan durumlar karaciğer, pankreas, safra kesesi ve safra yollarında gelişen kanserlerdir. Bu bölgelerde gelişen kanserler gözlerde ve ciltte sarılığa, idrarda koyulaşmaya, dışkı renginde ise açılmaya yol açar" diye konuştu.

Etiketler : göz sağlığı onur yaprak göz sarılığı
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