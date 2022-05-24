Gözaltındaki morluklar hastalık belirtisi olabilir

Genetik faktörlerin yanı sıra, yaş alma, aşırı stres, sağlıksız beslenme ve uykusuzluğa bağlı oluşan gözaltı morluklarıyla ilgili şikayetler, pandemiyle birlikte daha da arttı. Uzmanlar, ileri teknolojilere sahip en yeni tedavi yöntemleriyle genetikten kaynaklanan mor halkaların bile tarihe karışabileceğini belirtiyor. Stresten uzak durarak sağlıklı beslenme ve düzenli uyku biçimi benimseyenlerde tedavi daha kalıcı sonuçlar alınabiliniyor. Uzun süreli bilgisayar kullanımının gözaltında ödem yaratarak mor halkalar olarak kendini gösterdiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, "Gözaltı morlukları yalnızca bir cilt problemi olarak değerlendirilmemeli. Bu sorun bir semptom olarak vücudun genetik ve çevresel faktörlerden kötü etkilendiğine, saman nezlesi, rinit ve konjonktivit gibi alerjik reaksiyonlara işaret olabilir. Mor halkalar, genetik bir rahatsızlık olarak da ortaya çıkabilir. Mor halkaları kozmetik ürünlerle geçici olarak kapatılabilir ama bu semptomların dikkate alınmaması bütünsel sağlık açısından sakıncalı" dedi.