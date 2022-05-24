VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
"Ukrayna'yı kandırdık"
Muhsin Yazıcıoğlu davasında yeni gelişme
Ankara merkezli 16 ilde eş zamanlı FETÖ operasyonu
Fahiş kira artışı ve zam dayatmasına dur denecek!
"Benim için Miçotakis diye birisi yok"
Böbrekteki sorun da ağız kokusu yapar
Gözaltındaki morluklar hastalık belirtisi olabilir
Obeziteyle mücadelede doğru beslenme öğretilmeli
Ayakkabı seçimi sağlığı etkiliyor
Hatay-KKTC deniz otobüsü seferlerine olumsuz hava engeli
Kadıköy'deki diş hekimi cinayetinin zanlısı yakalandı
MEB yanıtladı: İşte LGS'ye ilişkin merak edilenler
İstanbul'da asansör kabinine sıkışan işçi hayatını kaybetti
Ordu'da minibüs fındık bahçesine uçtu: 5 yaralı
Maske eşiğinde ikinci gün: Vaka sayıları açıklandı
‘Türk Uzay Yolcusu ve Bilim Misyonu' görevi için başvurular başladı
İtalya'da maymun çiçeği vaka sayısı 4'e çıktı
Açık cezaevi'ndeki korona izinleri uzatıldı
Başkan Erdoğan, müjdeleri peş peşe duyurdu!
Pfizer: Kovid-19 aşısı 5 yaş altı grup için etkili
Bakan Koca: Ukrayna'da güvenli tıbbi koridor oluşturulmalı
BAE'de bir restoranda patlama: 2 ölü, 120 yaralı
NASA alarma geçti: Astronotun kaskına su doldu
KKTC'de maymun çiçeği virüsüne rastlanmadı
24 Mayıs 2022 Salı 08:30:00 - Güncelleme:24 Mayıs 2022 Salı 08:30:00

Gözaltındaki morluklar hastalık belirtisi olabilir

ABONE OL

Genetik faktörlerin yanı sıra, yaş alma, aşırı stres, sağlıksız beslenme ve uykusuzluğa bağlı oluşan gözaltı morluklarıyla ilgili şikayetler, pandemiyle birlikte daha da arttı.

Genetik faktörlerin yanı sıra, yaş alma, aşırı stres, sağlıksız beslenme ve uykusuzluğa bağlı oluşan gözaltı morluklarıyla ilgili şikayetler, pandemiyle birlikte daha da arttı. Uzmanlar, ileri teknolojilere sahip en yeni tedavi yöntemleriyle genetikten kaynaklanan mor halkaların bile tarihe karışabileceğini belirtiyor. Stresten uzak durarak sağlıklı beslenme ve düzenli uyku biçimi benimseyenlerde tedavi daha kalıcı sonuçlar alınabiliniyor. Uzun süreli bilgisayar kullanımının gözaltında ödem yaratarak mor halkalar olarak kendini gösterdiğini belirten Dermatoloji Uzmanı Dr. Hande Ulusal, "Gözaltı morlukları yalnızca bir cilt problemi olarak değerlendirilmemeli. Bu sorun bir semptom olarak vücudun genetik ve çevresel faktörlerden kötü etkilendiğine, saman nezlesi, rinit ve konjonktivit gibi alerjik reaksiyonlara işaret olabilir. Mor halkalar, genetik bir rahatsızlık olarak da ortaya çıkabilir. Mor halkaları kozmetik ürünlerle geçici olarak kapatılabilir ama bu semptomların dikkate alınmaması bütünsel sağlık açısından sakıncalı" dedi.

Etiketler : Gözaltındaki morluklar Dr. Hande Ulusal rinit ve konjonktivit
Doğuş'la çok mutluyum

Doğuş'la çok mutluyum
Kaş'ta caz festivali

Kaş'ta caz festivali
Emeklilik hayalini 38 yaşında gerçekleştirdi

Emeklilik hayalini 38 yaşında gerçekleştirdi
Yaza hazır

Yaza hazır
Tanık olarak dinlendi

Tanık olarak dinlendi
Sevdaları kitap oldu

Sevdaları kitap oldu
Çağatay'a veda

Çağatay'a veda
Yıllar sonra Harika paylaşım

Yıllar sonra Harika paylaşım
Spor salonundan çıkmıyor

Spor salonundan çıkmıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca hazırlanan aydınlatma metnimizi okumak için buraya, mevzuata uygun çerez politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya, gizlilik politikamızla ilgili detaylı bilgi almak için buraya tıklayabilirsiniz.
closeX