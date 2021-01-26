Göz tembelliği beyinde gerçekleşir

Op. Dr. Hakan Özpolat, "Beyni bir bilgisayar hard diski olarak düşünürseniz gözlerde onun kamerasıdır. Görme işlemi gözde başlar. Gözler birer sensördür ve beynin bir parçası olarak çalışır” dedi. Görme tembelliğinin gözde oluştuğu bilgisinin doğru bilinen yanlışlardan olduğunu anlatan Özpolat sözlerine şöyle devam etti: "Görme tembelliğine gözdeki bir sorunun sebep olduğu doğrudur. Ancak tembellik beynin görme merkezinde gerçekleşir. Gözde doğuştan veya küçük yaşlarda oluşan bazı sorunlar hayatın ilk ay hatta haftalarında tedavi edilemezse beyin gözden gelen verileri bu haliyle formatlar. Bir tür fabrika ayar programlanması diyebiliriz. Hayatımızın geri kalanında ilk formatlanan haliyle görmeye devam ederiz. Görmede doğuştan engel yaratan sorun ilk aylarda düzeltilmezse görme merkezinde tembelliğe yol açar. İlk aylarda erken teşhis ile sorun saptanıp tedavi edilebilirse tembellik büyük oranda önlenebilir. En geç 6 ya da 7 yaşına kadar tembelliği düzeltme şansı vardır. Yaş ilerledikçe tembelliği düzeltmek zorlaşır. Bu nedenle geç uygulanan tembellik tedavilerinde ilk anda kaydedilen kısmi düzelme uyarı bırakıldıktan bir süre sonra geri döner."