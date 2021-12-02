Göz rengi oluşumu anne karnında 4. haftada başlıyor

Bebeklerde göz rengi oluşumu anne karnında 4. haftada gelişme göstermeye başlıyor. Göz Doktoru Doç. Dr. Sevil Karaman, "Gözde koyu renk, açık renge göre daha baskındır. Anne veya babadan sadece birinden bile koyu renk geni gelirse bebek koyu renkli göze sahip olur. Bebeğin açık renkli göze sahip olması için hem anne hem de babadan bu geni alması şarttır. Bu nedenle açık renk koyu renge göre daha nadir görülür. Bebeklerde göz rengi oluşumu anne karnında 4. haftada gelişme göstermeye başlıyor. Doğduktan 1 ay sonra da yavaş yavaş değişmeye başlar. Genellikle 6 ile 9 ay arasında göz rengi değişimi durur. Ancak göz bebeği rengi kesinleşme süresi ise 12 ay hatta ileriki yaşlara kadar sürebilir. Bu kesinleşme süresi her bebeğin gelişimine bağlı olarak değişir" dedi.

