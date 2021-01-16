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16 Ocak 2021 Cumartesi 20:51:00 - Güncelleme:17 Ocak 2021 Pazar 17:25:00

Göz migreninin kesin bir tedavisi yok

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Uzmanlar, göz migrenin altından başka hastalıkların da çıkabileceğini dile getirdi.

Medipol Mega Üniversite Hastanesi Göz Bölümü'nden Dr. Öğr. Üyesi Cafer Tanrıverdi, "Göz migreni hem göz hekimi hem de nörolog tarafından detaylı değerlendirilmeli ve gerektiğinde ileri tetkik edilmelidir. Göz migreninin kesin bir tedavisi yoktur. Ağrının eşlik ettiği durumlarda hekim tarafından önerilen ağrı kesiciler kullanılabilir. En önemli tedavi tetikleyici olabilecek etkenlerden kaçınmaktır. Göz migrenin mutlaka göz doktoru ve nörolog tarafından değerlendirilmesi gerekiyor. Sorunun altında göz migrenini tetikleyen ciddi hastalık bulunabilir" diye konuştu.

Etiketler : göz migren tedavi
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