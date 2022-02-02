Göz kuruluğu görme kaybına yol açabilir

Genel olarak kuru gözlerin nedeni, gözyaşı üretiminin azalması veya gözyaşı buharlaşmasının artmasıdır. Azalmış gözyaşı üretimi, gözyaşı filminin orta tabakası olan sıvı kısmın yeterli üretilemediği durumda kuru göz oluşabilir. Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Bülent Özkan, göz kuruluğunun yaşam kalitesini ve göz sağlığını bozduğunu söyleyerek, "Kuru göz hastalığı, gözyaşının gözler için yeterli nemlenmeyi sağlayamadığında ortaya çıkan yaygın bir durumdur. Genellikle gözyaşı üretiminin azalması veya gözyaşı buharlaşmasının artmasının neden olduğu kuru göz rahatsızlığı, hormonal değişiklikler, otoimmün hastalıklar ve iltihaplı göz kapağı bezleri gibi farklı nedenlerden de kaynaklanabiliyor. Görme kaybına yol açan göz kuruluğunun basit bir rahatsızlık olarak görülmemesi gerekiyor" dedi.