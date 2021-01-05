Göz kontağı kurmak iletişimin bir parçası

Bu yöntem çocukların özgüvenlerinin artmasını, problem çözme yetilerini geliştirmelerini sağlar. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Uzmanı Muazzez Yaşbala, “Koronavirüs sürecinde evde hep birlikte zaman geçirirken ebeveynlerin birbirlerini ve çocuklarını daha iyi anlaması gerekir. Bunun için aile iletişim dilini yani etkin dinleme yöntemi kullanılabilir. Bu yöntem, aile içinde olumlu iletişim kurmayı sağlar ve ailenin evde daha mutlu vakit geçirmesine imkan tanır” dedi. Yaşbala, “Etkin dinleme yönteminde çocukları dinlerken göz kontağı kurmak ve sessiz kalmak iletişimin ilk adımıdır” diyerek, şunları kaydetti: “Ebeveynler sessiz kalarak çocuklarına gerçekten tüm dikkatlerini verdiklerini göstermelidir. Sessiz kalmak; ‘duygularını duymak istiyorum’, ‘duygularını kabul ediyorum’ gibi güçlü iletiler sağlayacaktır. Bazı çocuklar sorunlarını ve duygularını dile getirmekte zorlanır. Konuşmak için desteğe ihtiyaç duyarlarsa; ‘Bu konuda bir şeyler söyleyecek gibisin.’, ‘Bu konuda konuşmak ister misin?’, ‘Duygularını merak ediyorum.’ gibi cümleler kurmak, çocukların sorunlarını anlatmak için kapıyı aralamak anlamına gelir. Böylece çocuk, kabul edildiğini ve kişi olarak kendisine saygı duyulduğunu hissedecektir.”

