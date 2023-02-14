Göz kapağı sarkması tedavi edilebilir

Üst veya alt kapaklarda meydana gelen kırışıklıklar, cilt sarkmaları veya fazla yağ gözlerde cilt sarkmalarına neden olabiliyor. Bu durumun kişide görme bozukluklarına kadar ilerleyebileceğini belirten Göz Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, "Çeşitli sebeplerden dolayı oluşan göz kapağındaki şişkinlik durumlarında blefaroplasti veya göz kapağı estetiği ameliyatı uygulanabiliyor. Bu ameliyat kişilerin üst veya alt göz kapaklarına yapılabileceği gibi her ikisine birden de yapılabilir" dedi. Detaylı göz muayenesinin önemli olduğuna değinen Op. Dr. Yusuf Avni Yılmaz, "Hastanın genel tıbbi değerlendirmeleri yapılarak ameliyata engel bir göz hastalığı olup olmadığı belirlenmeli. Göz kapağı ameliyatının başarılı bir şekilde sonuçlanması için kişinin yara iyileşmesini etkileyecek faktörlerin olmaması ve ciddi bir göz hastalığı bulunmaması gereklidir. İyileşmeyi engelleyecek bir hastalığı olanlar, kaş düşüklüğüne bağlı kapaktaki şekil bozukluğu yaşayan ve aşırı obsesif kişiler göz kapağı ameliyatı için uygun adaylar olmayabilir" açıklamasında bulundu.

