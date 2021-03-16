Göz kapağı düşüklüğü görmeyi de engeller

Göz kapağı problemlerinin birçok soruna yol açabileceğini belirten Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Göksel Ulaş, "Göz kapağı problemleri görmeyi azaltabileceği, görme alanını daraltabileceği gibi gözlerde yorgunluk, ağırlık hissi, asimetri ve bulunduğu yaştan daha yaşlı gözükme gibi estetik problemlere neden olabilir. Hangi cerrahi tekniğin uygun olduğu hastaya göre özel olarak belirlenir ve uygulanır" dedi. Dr. Öğr. Üyesi Ulaş, "Göz kapağı cerrahileri göz hastalıklarının bir yan dalı sayılan okuloplastik cerrahi alanına giren, özellikle okuloplastik cerrahi alanında bilgi, birikim ve tecrübesi ile kendini geliştiren ve yetiştiren göz hastalıkları uzmanları tarafından gerçekleştirilmektedir" diye konuştu.

