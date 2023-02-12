Görme taraması 3 yaşında yapılmalı

Prof. Dr. Silay Cantürk Uğurbaş, göz tembelliğinin çocuklukta fark edilmezse erişkinde tedavisinin pek mümkün olmadığına dikkati çekerek, bu problemlerin okul öncesi dönemde tedaviyle ortadan kaldırılmasının önemine işaret etti. Uğurbaş, çocuklarda en sık karşılaştıkları problemin kırma kusurları olduğunu anlatarak, "Bunların okul çağından önceki dönemde tespit edilmesi önemli. Bunun için ülkemizde tarama programları mevcut. Birinci basamak merkezlerde bu gerçekleşiyor. Görme taramalarının 3 yaşına gelmiş çocuklarda aile hekimi tarafından yapılması gerekiyor." dedi. Ebeveynlerin 3-4 yaşlarına gelen çocuklarının gözlerinin eşit ve net gördüğünden emin olmaları gerektiğini vurgulayan Uğurbaş, ambliyopide en pratik yöntemin kapama tedavisi olduğuna işaret etti.

