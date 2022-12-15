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15 Aralık 2022 Perşembe 08:00:00 - Güncelleme:15 Aralık 2022 Perşembe 08:00:00

Göğüs ağrısı ve ses kısıklığı akciğer kanseri belirtisi

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Akciğer kanserine bağlı ölümler ne yazık ki hem ülkemizde hem de dünyada kanserden ölümler arasında ilk sırada yer alıyor.

Akciğer kanserine bağlı ölümler ne yazık ki hem ülkemizde hem de dünyada kanserden ölümler arasında ilk sırada yer alıyor. Konuya dikkat çekmek üzere açıklama yapan Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Aygün Gür, "Sigara dışında puro, pipo, nargile gibi tütün ürünlerinin, pasif sigara içiciliğinin hatta yapılan çalışmalarda elektronik sigaranın da akciğer kanseri gelişmesinde etkili olduğu bildiriliyor. Bunun dışında asbest, radon, hava kirliliği gibi toksik maddelere çevresel ve mesleksel olarak maruz kalmak, genetik yatkınlık ve aile öyküsü gibi nedenler de akciğer kanserine neden olmakta" şeklinde belirtti. Gür ayrıca akciğer kanseri ile mücadelede en etkili yöntemin kişilerin sigaraya hiç başlamaması olduğunu; içen kişilerin de hangi yaşta olursa olsun sigarayı bırakması gerektiğini ve akciğer kanserinin önlenebilir bir hastalık olduğunu ifade etti.

Etiketler : Göğüs ağrısı Dr. Öğr. Üyesi Aygün Gül Sigara
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