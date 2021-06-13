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13 Haziran 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:13 Haziran 2021 Pazar 09:00:00

Glüten, çölyak dışında birçok hastalığı tetikleyebilir

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Glüten, çavdar ve arpada dahil olmak üzere tahıllarda bulunan hamura istenen pişirme özellikleri, tat ve kokuyu vermek amacı ile gıda işlemede yaygın olarak kullanılan bitkisel bir proteindir.

Glüten, çavdar ve arpada dahil olmak üzere tahıllarda bulunan hamura istenen pişirme özellikleri, tat ve kokuyu vermek amacı ile gıda işlemede yaygın olarak kullanılan bitkisel bir proteindir. Glütenin başta çölyak olmak üzere birçok hastalıkla ilişkili olduğunu belirten Prof. Dr. Esin Korkut, "Çölyak dışı glüten duyarlılığının tek belirtisi olabilen ekstra-intestinal semptomlar baş ağrısı, migren, yorgunluk, fibromiyalji, eklem ve kas ağrısı, bacak veya kollarda uyuşma, karıncalanma, alerji, depresyon, kaygı, demir eksikliği anemisi, folat eksikliği, astım, rinit, yeme bozuklukları veya otoimmün hastalıklar şeklinde karşımıza çıkabilir" dedi.

Etiketler : Glüten Prof. Dr. Esin Korkut Çölyak
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