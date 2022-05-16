Glokom sincice ilerleyip körlüğe yol açabiliyor

Uzmanlar, göz tansiyonu olarak bilinen glokom hastalığının gözde sinsice ilerleyerek ilk evrelerde hastada şikayete yol açmayabileceğini belirterek, "Şikayeti olmasa bile 40 yaş üzeri herkes rutin yıllık kontrolünü mutlaka olmalı" dedi. Glokomda en büyük sıkıntının geç tanı konulmasının olduğunu söyleyen Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Suzan Karamete, "Glokom, halk arasındaki tabiriyle göz tansiyonudur. Yani göz içini dolduran sıvının basıncının artması nedeniyle oluşur. Göz içinde artan sıvı basıncı, göz sinirini zayıflatır ve zarar verir. Glokomda en büyük sorun hastaların geç tanı alması çünkü glokomda aslında ilk dönemlerde bir bulgu beklemiyoruz. Hastalar gözlerinde ağrı duymuyor, bir kızarıklıkla karşılaşmıyor, kamaşma şikayeti yaşamıyor. O yüzden sinsi bir hastalık ve biz bunu aslında rutin muayenelerde fark ediyoruz. O yüzden glokomda erken tanı çok önemli" dedi.

