Gıda takviyesi almayın beslenmenize dikkat edin

Dr. Ömer Demir, "Tahliller yapılır, vücuttaki eksiklikler bakılır, belli bir vitaminin eksiklikleri bulunur, bu eksiklikler de gıdalarla, güneş ışığıyla yeterince takviye edileceği düşünülmüyorsa o zaman ilave ilaçla desteklenebilir. Bunun dışında, 'Kendimi çok halsiz hissediyorum, gideyim vitamin alayım' gibi bir tutumu doğru bulmuyorum. Özellikle virüs sürecinde bazı ürünlerin bağışıklık güçlendirdiğine dair iddialar mevcut. Bunlar somut ve kanıta dayalı örnekler değildir. Örneğin; çinko ağır bir metaldir. Vücutta birikim yapar. Kontrolsüz bir şekilde kullanıldığı zaman sağlığa zarar verebilir" ifadelerini kullandı.

