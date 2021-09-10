Gıda takviye ürünlerinin fazlası zararlı

Özellikle belirli bir hastalık ya da hamilelik gibi durumlarda çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Öğr. Gör. Banu Bekman, şu ifadeleri kullandı: "Gıda takviyelerinin kullanımında doktor tavsiyesi şarttır. Önce vücuttaki seviyeye bakılıp sonra doktor tarafından doz ayarlaması yapılması önerilir. Öncelikli olan gerçek besin maddelerini tüketmektir. Gıda takviyeleri gerçek besinlerin yerini tutamaz. Eğer doğru, yeterli ve güvenli besine ulaşma imkanınız varsa, gıda takviyesi kullanmak yerine dengeli ve düzenli beslenerek vücudun ihtiyaç duyduğu desteği alabiliriz."