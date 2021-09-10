Gıda takviye ürünlerinin fazlası zararlı
Kovid 19 salgını sonrası, bağışıklığı güçlendirmek adına kullanımı artan gıda takviyeleri konusunda uyarılarda bulunan Öğr. Gör. Banu Bekman, "Fazla miktarda alınan gıda takviyeleri hücresel toksisite veya diğer besin maddelerinin emilimini azaltmak gibi sorunlara neden olabilir. Yine gıda takviyelerinin içindeki etken maddelerin etkileşime geçebileceği başka ilaçlarla kullanımları, hastaların tedavi süreçlerinde risk doğurabilir" dedi.
Özellikle belirli bir hastalık ya da hamilelik gibi durumlarda çok dikkatli olunması gerektiğini vurgulayan Öğr. Gör. Banu Bekman, şu ifadeleri kullandı: "Gıda takviyelerinin kullanımında doktor tavsiyesi şarttır. Önce vücuttaki seviyeye bakılıp sonra doktor tarafından doz ayarlaması yapılması önerilir. Öncelikli olan gerçek besin maddelerini tüketmektir. Gıda takviyeleri gerçek besinlerin yerini tutamaz. Eğer doğru, yeterli ve güvenli besine ulaşma imkanınız varsa, gıda takviyesi kullanmak yerine dengeli ve düzenli beslenerek vücudun ihtiyaç duyduğu desteği alabiliriz."
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