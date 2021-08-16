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16 Ağustos 2021 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:16 Ağustos 2021 Pazartesi 07:30:00

Gereksiz vitamin DNA hasarına yol açar

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Pandemide kullanımı artan vitamin ve gıda takviyelerine karşı uzmanlar uyardı: Sadece doğru beslenme tarzıyla sağlıklı olmanız mümkün. Gereksiz yere alınan vitaminler, vücutta serbest radikalleri oluşturur, bu da DNA hasarına kadar yol açabilir.

Pandemide kullanımı artan vitamin ve gıda takviyelerine karşı uzmanlar uyardı: Sadece doğru beslenme tarzıyla sağlıklı olmanız mümkün. Gereksiz yere alınan vitaminler, vücutta serbest radikalleri oluşturur, bu da DNA hasarına kadar yol açabilir.

Vitamin ve gıda takviyeleri kullanımı, sağlıklı yaşam, hastalıklardan korunma veya enerji kazanmak gibi gerekçelerle günümüzde giderek artıyor. Kişinin yeterli ve dengeli beslenmesi durumunda vücudunda vitamin eksikliği olmayacağını söyleyen Yeditepe Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Farmasötik Toksikoloji Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Ahmet Aydın, gereksiz yere alınan vitaminlerin, vücutta serbest radikalleri oluşturduğunu ve bunun da DNA hasarına kadar yol açan zararları olabileceğini söyledi.

İHTİYACIMIZ KADAR ALALIM

Meyve ve sebzeler açısından zengin olan ülkemizde normal miktarlarda bu ürünleri tüketen sağlıklı bireylerin gıdalarına ek olarak vitamin almalarına ihtiyaç olmadığına işaret eden Prof. Dr. Ahmet Aydın, "Ancak kişinin vitamin eksikliği varsa isteğine bağlı olarak değil doktor kontrolünde ek vitaminleri alması gerekir" diye konuştu. C ve E vitaminlerinin en önemli özelliklerinin, antioksidan olmaları ve vücudumuzu serbest radikallere/oksidasyona karşı korumaları olduğunu ifade eden Prof. Dr. Aydın, sözlerini şöyle sürdürdü: "Çok fazla alındığı zaman bu antioksidanlar kendileri oksidasyona yol açıyor, radikal üretiyor ve vücutta radikal üretildiği zaman hücre hasarı yapabilir, DNA hasarı yapabilir, hücrelerin ölümüne yol açabilir. Adeta iki ucu keskin bıçak. O nedenle ihtiyacımız varsa vitamin alalım. Masaya oturduğunuz zaman tabağınızı dörde bölün, çeyrek bölümü sebze-meyve, çeyreği protein, yanında bir süt ürünü ve yanında tahıl bulunduğu zaman, ihtiyacınız olan minerali elementi karşılamış olursunuz."

BÖBREK TAŞINA NEDEN OLABİLİR

D vitamini ve B vitamininin, kanda ölçüldüğüne, diğer vitaminlerin ise ölçülmediğine işaret eden Prof. Dr. Aydın, "Bu ürünler masum olarak algılanıyor. Örneğin, C vitamini kanda ölçülemiyor. 500 miligram C vitamini aldığımız zaman bu vücutta emiliyor ama 1000 miligram aldığımız zaman emilmiyor. Fazla vitamin aldığımız zaman, özellikle fazla C vitamininin, böbrek taşı yapma ihtimali çok kuvvetli. Takviye veya vitamin almak yerine önerim, insanların bu besin maddelerini doğal gıdalardan alması" diye konuştu.

Etiketler : vitamin gereksiz vitamin dna hasarı
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