Gereksiz ilaç kullanımı arttı

Son elli yıl içinde eskiden tedavisi mümkün olmayan pek çok hastalık için çok sayıda ilaç kullanılmaya başlandı. Fakat sigara, alkol, stres gibi faktörlerin yanı sıra yanlış teşhis ve tüketici bilinçsizliğinin de ilaç kullanımını artırdığını belirten Dr. Öğr. Üyesi Sultan Mehtap Büyüker, gereksiz ilaç tüketiminin engellenmesi için kurumlar tarafından 'Akılcı İlaç Kullanımı' gibi önlemler alındığını ifade etti. Büyüker, reçetelerin okunamaması ve anlaşılamamasının ilaç kullanımında hastalara zarar verdiğini vurgulayarak sağlık okuryazarlığının önemine dikkat çekti. Büyüker, "Tıbbi tedavi yöntemlerindeki gelişmeler ve ilaç devrimi sayesinde geniş halk kitlelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanması, ilaçlara olan talebi ve dolayısıyla ilaç tüketimini de hızla artırdı. İlaç tüketimini artıran diğer önemli bir faktörün ise ilaçların gereksiz kullanımı olduğunu söyleyebiliriz.