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17 Ekim 2021 Pazar 09:00:00 - Güncelleme:17 Ekim 2021 Pazar 09:00:00

Gençlerin yalnızlığı göz ardı edilmemeli

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Pandeminin psikolojik yansımalarına dikkat çeken Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, en önemli sonuçlardan birinin yalnızlık olduğunu vurguluyor.

Pandeminin psikolojik yansımalarına dikkat çeken Psikiyatrist Prof. Dr. Nevzat Tarhan, en önemli sonuçlardan birinin yalnızlık olduğunu vurguluyor. Modernizmin en büyük kâbusunun yalnızlık olduğunu kaydeden Prof. Dr. Nevzat Tarhan, pandemi sonrasında önlem alınmazsa krizin yalnızlıktan patlak verebileceğini söylüyor. Tarhan, gençlik ve ergenlik döneminin sosyalleşme dönemi olduğunu belirterek "Ellerinde cep telefonu ile yaşayan ve hiç bir arkadaşı ile görüşmeyen bir gençlik geliyor" uyarısında bulundu. Prof. Dr. Nevzat Tarhan ailelere şunları tavsiye etti; "Aile içerisinde çok önerdiğim 4 kural var: Sevgi dolu bir bakış, içten bir tebessüm, sıcak bir dokunuş ve birkaç güzel söz. Bu dört madde yakın ilişki ve yaşantılarda yalnızlığa çaredir."

Etiketler : Prof. Dr. Nevzat Tarhan gençler yanlızlık
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