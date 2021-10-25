Gençlere 'Uzun Kovid' uyarısı

Uzmanlar 15-35 yaş grubunun aşıya uyma oranlarının düşük olduğunu belirterek, "Doğal olarak 'aşısızların pandemisi' konumuna geldik" dedi. Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Gençler 'Gencim, dinamiğim, hastalığı atlatırım' diye düşünüyor. Hastalığı atlatırsınız ama 'uzun Kovid' dediğimiz tablo var; 2-3 sene sonra akciğerdeki performans düşüklükleri gibi geri kalan hayatınızı hastalıklar silsilesi ile geçirme riskine sahipsiniz. Aşıyla hiç hasta olmamak en doğrusu. Hem büyüklerinize hem topluma hem de kendi sağlığınıza sorumluluğunuz gereği üniversite gençliğinin mutlaka aşılanması lazım" dedi.

