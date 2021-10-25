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25 Ekim 2021 Pazartesi 09:30:00 - Güncelleme:25 Ekim 2021 Pazartesi 09:30:00

Gençlere 'Uzun Kovid' uyarısı

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Uzmanlar 15-35 yaş grubunun aşıya uyma oranlarının düşük olduğunu belirterek, "Doğal olarak 'aşısızların pandemisi' konumuna geldik" dedi.

Uzmanlar 15-35 yaş grubunun aşıya uyma oranlarının düşük olduğunu belirterek, "Doğal olarak 'aşısızların pandemisi' konumuna geldik" dedi. Prof. Dr. Kemalettin Aydın, "Gençler 'Gencim, dinamiğim, hastalığı atlatırım' diye düşünüyor. Hastalığı atlatırsınız ama 'uzun Kovid' dediğimiz tablo var; 2-3 sene sonra akciğerdeki performans düşüklükleri gibi geri kalan hayatınızı hastalıklar silsilesi ile geçirme riskine sahipsiniz. Aşıyla hiç hasta olmamak en doğrusu. Hem büyüklerinize hem topluma hem de kendi sağlığınıza sorumluluğunuz gereği üniversite gençliğinin mutlaka aşılanması lazım" dedi.

Etiketler : Uzun Kovid Prof. Dr. Kemalettin Aydın Gençler
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