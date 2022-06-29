Genç kalmanın formülü: Uyku

Yapılan araştırmalara göre, düzenli beslenme ve yeterli düzeyde uyku, cildin daha genç görünmesini sağlıyor. Yaşlanmayı ertelemek ve normal bir cilde kavuşmak için vitamin kullanmanın, düzenli beslenmenin ve uykunun önemli olduğunu söyleyen uzmanlar, "Öncelikle, iyi bir cilt için ihtiyacınız olan D, K, H, A, B3, C, vitaminleridir. Sağlıklı hücresel gelişim, cildimizin içeriğindeki nemi koruyabildiğimiz sürece gerçekleşir. Optimum nem seviyesi ve kurumaya karşı koruma sayesinde cildimizin tüm elementleri lipitlerden doğal nemlendirici faktörlerine, dezmozomlara ve hücre olgunlaşmasına kadar bütünlük içinde fonksiyon göstererek sağlıklı ve nemli bir cilt sağlar. Üstelik sandığımızın aksine sağlıklı ve ışıl ışıl parlayan bir cilde sahip olmak çok da zor değil. İlk olarak, düzenli beslenin ve yeterince uyuyun, cildinizi sabah ve akşam mutlaka temizleyin. Cildinizi nemlendirmekten hiç vazgeçmeyin, elastin üretimini arttırın, cildinizi koruyun" ifadelerini kullandı.

