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Genç bir cilt için güneşten korunun
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28 Mayıs 2022 Cumartesi 09:00:00 - Güncelleme:28 Mayıs 2022 Cumartesi 09:00:00

Genç bir cilt için güneşten korunun

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Güneş ışığına gereğinden fazla maruz kalmak, geri döndürülemez deri yaşlanmasının en önemli sebeplerinden biridir. Güneşin bir diğer tehlikeli yüzü de deri kanseri riskini artırmasıdır.

Güneş ışığına gereğinden fazla maruz kalmak, geri döndürülemez deri yaşlanmasının en önemli sebeplerinden biridir. Güneşin bir diğer tehlikeli yüzü de deri kanseri riskini artırmasıdır.

Havaların ısınmasıyla ortaya çıkan güneş ışığının yakıcı etkisinden cildimizi korumanın yollarından bahseden Liv Hospital Ankara Dermatoloji Uzmanı Dr. Caner Demircan, güneş ışığı ile maruz kaldığımız ultraviyole ışınının, deri hücrelerinde yıkıcı bir etkiye sahip olduğunu ve deri yaşlanmasının en önemli sebeplerinden biri olduğuna dikkat çekti. Güneşin görünmeyen tehlikeli yüzüne karşı tetikte olunması gerektiğinin altını çizen Uzm. Dr. Caner Demircan, "Deri yaşlanması kendini yaşla birlikte çiller, yaşlılık lekeleri, gevşek deri, damar çatlakları ve deri kırışıklıkları ile göstermektedir. Güneşin bir diğer tehlikeli yüzü ise deri kanseri riskini artırmasıdır" diye konuştu.

ALTIN DEĞERİNDE ÖNERİLER

Genç bir görünüme sahip olmanın en etkili yönteminin ultraviyoleden kaçınmak olduğunu belirten Uzm. Dr. Caner Demircan, en kıymetli giysimiz olan derimizi güneşin zararlı etkilerinden nasıl koruyabileceğimizi anlattı. Uzm. Dr. Demircan, cildimizi zararlı ultraviyole ışınlarından korumanın püf noktalarını şu şekilde sıraladı:

1. Güneşin ultraviyole ışınları saat 10.00 ve 16.00 arasında çok yoğundur. Bu saatlerde mümkün olduğunca gölgelik alanlarda bulunulmalıdır.

2. Giysilerle örtülmeyen tüm derinize güneş koruyucu kullanın. Güneş koruyucunun geniş spektrumlu, 30 ve üzeri koruma faktörlü ve su temasına dirençli olmasına dikkat edilmelidir. Güneş koruyucuları en yüksek koruma için güneşe maruz kalmadan 15-30 dakika önce uygulayın. Her 2 saatte bir veya yüzdükten sonra tekrar uygulamayı unutmayın. Sıklık kadar uygulanan miktar da önemlidir. Kabaca iki parmağınızın uzunluğu kadar veya çay kaşığının alacağı miktarda uygulama yüz için yeterli olacaktır.

3. Güneşten koruyucu giysiler giyin. Geniş bir şapka, ultraviyole korumalı güneş gözlükleri, kol ve bacağı örten uzun giysiler güneşten daha iyi korunmanızı sağlayacaktır.

4. Ultraviyole endeksini takip edin. Açık havaya çıkamadan önce o gün için hesaplanan ultraviyole endeksine göz atabilirsiniz. Bu sayede aktivitelerinizi güneş ışıklarına aşırı maruz kalmayacak şekilde planlayabilir ve güneşten korunma önlemlerini planlayabilirsiniz.

Etiketler : Genç bir cilt için güneşten korunun cild güneş
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