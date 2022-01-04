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04 Ocak 2022 Salı 09:00:00 - Güncelleme:04 Ocak 2022 Salı 09:00:00

Gen Testleri tüp bebekte şansı artırıyor

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Genetik hastalığı olan çiftler, sağlıklı çocuk sahibi olamayacağım korkusu ile çocuk yapma düşüncesini erteliyorlar.

Genetik hastalığı olan çiftler, sağlıklı çocuk sahibi olamayacağım korkusu ile çocuk yapma düşüncesini erteliyorlar. Oysa ki gelişen teknoloji ve tıp alanındaki ilerlemeler hamilelik sürecinde ve sonrasında oluşabilecek tüm problemlerin önceden tespit edilmesine imkan tanıyor. Bu kapsamda tüp bebek tedavisinde transfer öncesi genetik tanı (PGT), gebe kalma sorunu olmayan ancak genetik hastalık taşıyıcısı olan çiftlere de sağlıklı bebek sahibi olabilme olanağı sunuyor. Bu kapsamda Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, ''Anne ve baba adayında hiç bir sağlık problemi olmamasına rağmen hücresel düzeyde bazen kromozom ve genetik yapılarında düzensizlikler görülebiliyor. Bu durum oluşacak embriyoyu etkilediği için bu tip hastalara genetik tanılı tüp bebek tedavisi uygulamak gerekiyor'' dedi.

Etiketler : Gen Testleri Genetik hastalığı sağlıklı çocuk Prof. Dr. Yücel Karaman
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