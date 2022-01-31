Geçmeyen korona şikayetleri için egzersiz önerisi

Koronavirüs sonrası devam eden kas iskelet sistemi ağrıları, nefes darlığı, yorgunluk gibi şikayetleri bulunan kişilerin egzersize önem vermesi gerektiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Erdal Dilekçi, "Bu şikayetlerin geçmesi 6 ayı aşan zaman dilimi bulabiliyor" dedi. Dilekçi, evde yapılabilecek basit solunum egzersizini şu şekilde tarif etti; "Evde yapılabilecek solunum egzersizi için dik bir oturuş pozisyonunda el göğüs kafesinin üzerine konur. Nefes alırken elin şiştiği hissedilir. Bu egzersiz 10 kere tekrarlanır. El göğüs kafesinin 2 parmak altına yerleştirilir. Elin burada şiştiği hissedilir. Her iki el de kaburgaların altına yerleştirilir. Nefes alırken bu noktaların şiştiği hissedilir. Burundan derin nefes alınarak, ağızdan verilir. Bu temel hareketlerin ardından vücut gevşek bırakılır. Burundan derin nefesle vücut yeniden dikleştirilir, sırt gerginliği hissedilir. Nefes ağızdan üflenerek kambur çıkacak şekilde vücut öne doğru eğilir. El ağız hizasına konur. Burundan alınan derin nefes, dudaklar büzülerek ele üflenir. Üflemeyi görmek için elde peçete de tutulabilir. Basit bir öksürme tekniği olarak da derin nefes alınıp, bütün hava ağızdan tek seferde verilir."