VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Askeri üniformalı sahte MİT kimlikli kadının 'Atadede çetesi' çökertildi!
Kuvvetli kar ve sağanak geliyor!
Atina'da ‘Made in Turkey' krizi
Kovid-19 çocuklarda saklı virüsleri tetikliyor
Geçmeyen korona şikayetleri için egzersiz önerisi
Ülkemizde ölümlerin ikinci nedeni: inme
Tüp bebekte doğru bilinen 10 yanlış
"Türk ulusunun, Türk milletinin kopmaz bir parçasıyız"
Fransa'da Müslümanlara ait market kundaklandı
Deniz Kuvvetleri, dostu düşmanı milli sistemle ayıracak
Türkiye'nin beyaz eşya sektörü 2021'de ihracatta 'Avrupa şampiyonu' oldu
Türkiye ekonomisi istihdam, ihracat ve yatırımla büyüyecek
Son 24 saatte 88 bin 145 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
Saldırı hazırlığında olan 4 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi
Meclis'in 11 günlük arası bitiyor
"Ben ihalelere imza atmam"
"Biz bütün dünyaya hakkı anlatan bir Türkiye'yiz"
Stoltenberg'den Ukrayna açıklaması!
"Türkiye güvenilir bir ortak"
Türkiye ekonomisi istihdam, ihracat ve yatırımla büyüyecek
Başkan Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na sert tepki!
"Sonucu korkunç olur"
Komşuda 'Made in Turkey' şoku!
Anlaşmayı imzalamaya hazırlar!
31 Ocak 2022 Pazartesi 08:30:00 - Güncelleme:31 Ocak 2022 Pazartesi 08:30:00

Geçmeyen korona şikayetleri için egzersiz önerisi

ABONE OL

Koronavirüs sonrası devam eden kas iskelet sistemi ağrıları, nefes darlığı, yorgunluk gibi şikayetleri bulunan kişilerin egzersize önem vermesi gerektiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Erdal Dilekçi, "Bu şikayetlerin geçmesi 6 ayı aşan zaman dilimi bulabiliyor" dedi.

Koronavirüs sonrası devam eden kas iskelet sistemi ağrıları, nefes darlığı, yorgunluk gibi şikayetleri bulunan kişilerin egzersize önem vermesi gerektiğini belirten Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Doç. Dr. Erdal Dilekçi, "Bu şikayetlerin geçmesi 6 ayı aşan zaman dilimi bulabiliyor" dedi. Dilekçi, evde yapılabilecek basit solunum egzersizini şu şekilde tarif etti; "Evde yapılabilecek solunum egzersizi için dik bir oturuş pozisyonunda el göğüs kafesinin üzerine konur. Nefes alırken elin şiştiği hissedilir. Bu egzersiz 10 kere tekrarlanır. El göğüs kafesinin 2 parmak altına yerleştirilir. Elin burada şiştiği hissedilir. Her iki el de kaburgaların altına yerleştirilir. Nefes alırken bu noktaların şiştiği hissedilir. Burundan derin nefes alınarak, ağızdan verilir. Bu temel hareketlerin ardından vücut gevşek bırakılır. Burundan derin nefesle vücut yeniden dikleştirilir, sırt gerginliği hissedilir. Nefes ağızdan üflenerek kambur çıkacak şekilde vücut öne doğru eğilir. El ağız hizasına konur. Burundan alınan derin nefes, dudaklar büzülerek ele üflenir. Üflemeyi görmek için elde peçete de tutulabilir. Basit bir öksürme tekniği olarak da derin nefes alınıp, bütün hava ağızdan tek seferde verilir."

Etiketler : Geçmeyen korona şikayetleri El göğüs kafesi egzersiz
Kalbinin sesini dinle

Kalbinin sesini dinle
Önceliği kızı

Önceliği kızı
Hem sundu hem ödül aldı

Hem sundu hem ödül aldı
Fenomene 1 ay konuşmama kararı aldırdı

Fenomene 1 ay konuşmama kararı aldırdı
Köy köy geziyoruz

Köy köy geziyoruz
Türk filmine 7 dilde dublaj

Türk filmine 7 dilde dublaj
Londra iddiası asılsız çıktı

Londra iddiası asılsız çıktı
acımasız yorumlara maruz kaldım

acımasız yorumlara maruz kaldım
Karfest başlıyor

Karfest başlıyor

EN ÇOK OKUNAN HABERLER