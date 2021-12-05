Geçmeyen diz ağrısı ayakkabıdan olabilir

Ayaktayken vücudun bütün yükünü çeken, oturma, kalkma ve eğilme gibi eylemlerin gerçekleştirilmesini sağlayan kalça ve diz eklemleri günlük hayatta en sık kullanılan vücut bölgeleri arasında yer alıyor. Bu nedenle diz ve kalça eklem problemleri yaşam kalitesini önemli oranda düşüren sorunlar olarak karşımıza çıkıyor. Diz ve kalçada yaşanan ağrılar, farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Bu sorunların çözümünde bazen ilaç, iğne veya fizik tedavi yeterli olabilir, bazen ameliyat gerekebilir. Kalça ve diz eklem protez ameliyatlarında son yıllarda öne çıkan robot teknolojisi, daha yüksek hasta konforu ve daha hızlı iyileşme süresi ile hastaya önemli katkılar sağlıyor. Uzmanlar "Yanlış ayakkabı seçimi, obezite, güçsüz kaslar, bilinçsiz yapılan sporlar sonucu da ortaya çıkabilen diz ağrılarının sebeplerinin başında halk arasında kireçlenme olarak bilinen osteoartrit gelmektedir. Ayrıca romatizmal hastalıklar, enfeksiyonlar, kıkırdak problemleri, diz bağ yaralanmaları ve menisküs hasarlarıda diz ağrılarına neden olabilmektedir. Kalça ağrılarına ise osteoartrit (kireçlenme), osteoartroz (eklem kireçlenmesi), travma ve kırıklar, kaslarda yaşanan problemler, kalça çıkıkları ve çeşitli enfeksiyonlar neden olabilmektedir. Diz ve kalça sorunları genellikle ileri yaşta görülüyor olsa da çeşitli nedenlerden dolayı her yaşta ortaya çıkabilmektedir" diyor.

