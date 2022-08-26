Geçmeyen boğaz ağrısı bel soğukluğu belirtisi olabilir

Bel soğukluğunun etkeni olan bakterinin farenjit gibi boğaz enfeksiyonlarına da yol açabilir. Cinsel yolla bulaşan hastalıklar arasında yer alan bel soğukluğu özellikle rektum, boğaz, konjonktiva ve üretrayı etkileyeceğine değinen Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Duygu Işıl Gencer, kadınlarda bunlara ek olarak rahim ağzı (serviks), skene bezleri, vulva ve tüplerin tutulumu da görülebileceğini belirtti. Bel soğukluğunun bakteriyel enfeksiyon sonucu gelişen bir hastalık olduğundan antibiyotikler ile başarılı bir şekilde tedavi edilebileceğini dile getiren Gencer, ancak yanlış ve gereksiz antibiyotik kullanımı nedeniyle, antibiyotik türevi ilaçlara dirençli bakterilerin ortaya çıkışı tedaviyi zorlaştıracağını kaydetti.

