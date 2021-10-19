Geçirilmiş enfeksiyonlar nodül nedeni olabilir

Herhangi bir belirti vermeyen akciğer nodülleri genellikle akciğer grafisi veya bilgisayarlı tomografi sonrasında tesadüfen fark ediliyor. Çoğunlukla iyi huylu olabilen bu nodüller tahmin edilenden daha yaygın olarak görülüyor. Kanser riski bulunan akciğer nodüllerinin mümkün olduğunca erken teşhis edilmesi ve gerekli takiplerin yürütülmesi büyük önem taşıyor. Prof. Dr. Mustafa Yaman, "Akciğerlerde nodül teşhisinde hastanın ayrıntılı tıbbi öyküsü önemlidir. Akciğer nodülüne bakteri, mantar veya parazitlerin neden olduğu enfeksiyon hastalıkları neden olabilmektedir. Ülkemizde de enfeksiyon hastalıkları yaygın olarak görülmektedir. Tüberküloz da sıklıkla akciğerlerde nodüllere ve doku bozukluklarına yol açabilmektedir. Kişinin sigara içip içmediğini bilmek de önemlidir. Kötü huylu akciğer nodülünün tütün tüketimi ile ilişkili olduğu bilinmektedir. Nodülün tam yeri ve kesin özelliklerini belirlemek için çeşitli görüntüleme teknikleri ile incelenmesi gerekmektedir. İyi huylu ve muhtemelen kötü huylu bir nodül arasında ayrım yapmak için nodülün şekli ve boyutu önemlidir. Akciğerlerdeki nodülün kesin nedenini belirlemek için, bazen dokuyu analiz etmek amacıyla biyopsi de yapılabilmektedir" dedi.

