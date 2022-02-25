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25 Şubat 2022 Cuma 07:30:00 - Güncelleme:25 Şubat 2022 Cuma 07:30:00

Geçici beyin krizi kalıcı inme nedeni

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Uzmanlar "Beyin krizi yani inmeden korunmak için beyninizi stres ve telaşın kucağına atmayın" uyarısında bulundu.

Uzmanlar "Beyin krizi yani inmeden korunmak için beyninizi stres ve telaşın kucağına atmayın" uyarısında bulundu. Nöroloji Uzmanı Prof. Dr. Gazi Özdemir, geçici beyin krizi yaşayan insanlarda, 6 ila 36 ay içerisinde kalıcı beyin krizi yaşama oranlarının, krizi geçirmeyenlere oranla yüzde 10-15 defa daha fazla rastlandığına vurgu yaptı. Özdemir, "Gerek temiz veya kirli kan damarı tıkanması ile oluşan geçici veya kalıcı beyin infarktüsü veya gerekse beyin kanamasında, etkilenen beyin bölgesindeki sinir hücrelerinin görevlerini yapamamaları sonucu, o görevin aksamasına ilişkin hastalık belirtileri izlenir" dedi.

Etiketler : Geçici beyin krizi İNME Prof. Dr. Gazi Özdemir
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