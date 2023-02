Gece terlemesi kanser belirtisi olabilir

Her yıl görülen 19 milyon yeni kanser vakasının yüzde 30-50'sinin önlenebilir olduğunu, kanserle mücadelede en önemli gücün erken teşhis olduğunu belirten Türk Kanser Araştırma ve Savaş Kurumu Derneği Genel Başkanı Prof. Dr. Tezer Kutluk, "Erkeklerde en çok akciğer, kadınlarda meme kanseri görülüyor" dedi. Prof. Dr. Tezer Kutluk, kanserin her yaşta görülen, ırk, cins, ülke ayrımı gözetmeyen bir hastalık olduğunun altını çizdi ve çocuklarda daha az görülmekle birlikte, yeni doğan döneminden ergenliğe kadar her dönemde kanser görüldüğünü belirtti. Kutluk kanser belirtilerini şu şekilde sıraladı:



· Genellikle ağrısız, boyutları büyüyebilen olağandışı şişlikler ve/ya kitleler

· Ağır, sırılsıklam gece terlemeleri

· Uzun süren, kalıcı öksürük, nefes darlığı, yutma güçlüğü

· Barsak alışkanlıklarında değişiklikler, (kabızlık, kanama...)

· İdrar yapma alışkanlıklarında değişiklikler

· Kısa sürede açıklanamayan kilo kaybı

· Tükenmişlik, aşırı yorgunluk ve şiddetli enerji eksikliği

· Deride yeni ben çıkması ya da var olan benlerin büyüklüğü, şekli veya renginde değişiklik olması, sızıntı, kabuklanma, kanama olması

· Açıklanamayan veya devam eden ağrı veya gelen-giden ağrı

· Meme büyüklüğü şeklinde beklenmedik değişiklikler, derideki değişiklikler ve ağrı

· Vücutta iyileşmeyen yaralar, ağız ülserleri

· Midede kalıcı veya ağrılı yanma ve hazımsızlık