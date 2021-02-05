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05 Şubat 2021 Cuma 10:28:00 - Güncelleme:05 Şubat 2021 Cuma 17:17:00

Gece körlüğü nedeni A vitamini eksikliği

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Havuç, yumurta sarısı, balkabağı, patates, lahana ve ıspanakta bolca bulunan A vitamininden eksik beslenme 'gece körlüğü'ne neden oluyor. Çünkü retinada bulunan hücreleri besleyip, çoğaltan en önemli kaynak A vitamini!

Havuç, yumurta sarısı, balkabağı, patates, lahana ve ıspanakta bolca bulunan A vitamininden eksik beslenme 'gece körlüğü'ne neden oluyor. Çünkü retinada bulunan hücreleri besleyip, çoğaltan en önemli kaynak A vitamini!

Gözler, dış dünyayı keşfetmemize yardımcı organlarımızdan birisidir. Etrafta olan bitenle ilgili pek çok bilgiyi alır ve beyne gönderdiği sinyallerle renkleri, dokuları, hareketleri şekillendirir. Ancak, bazı durumlar yaşama açılan pencerelerimiz olan gözlerimizi karanlığa hapsedebilir. Tıpkı gece körlüğünde olduğu gibi. Avrasya Hastanesi'nden Op. Dr. Kemal Yıldırım, "Halk arasında tavuk karası olarak bilinen gece körlüğü, ışığın az olduğu durumlarda özellikle de gece saatlerinde net görememe olarak tanımlanabilir. Düşük ışık koşullarında kendini gösteren gece körlüğünün ortaya çıkmasında birçok faktör etkilidir. Her 10 bin kişiden 1'inde görülen gece körlüğünün kesin bir tedavisi yoktur. Doğuştan olabileceği gibi sonradan da ortaya çıkabilen gece körlüğünün kadınlara göre erkeklerde görülme riski daha fazladır. Genellikle çocukluk çağında fark edilse de sonradan da gelişebilir. Gece körlüğü olan kişiler ışığın az olduğu durumlarda hareket ederken ve araba sürmekte zorlanırlar" dedi.

GÖZDEKİ SİNİRLER TAHRİP OLUR

"Gece körlüğünün ortaya çıkmasındaki etken göz içindeki retinada meydana gelen fonksiyon bozukluklarıdır" diyen Op. Dr. Kemal Yıldırım, "Retina, ışıkta ve karanlıkta kişinin görüş alanını ayarlayan hücrelerle doludur. Bu hücreler ışığın sınırlı olduğu karanlık ortamlarda bile gözün içindeki ışık seviyesini ayarlayarak görüş alanının görülmesini sağlar. Ancak bu hücrelerde yaşanan deformasyon ve beyne görme sinyallerini ileten sinirlerde meydana gelen sorunlar gece körlüğünün ortaya çıkmasına neden olur" diye ekledi.

TELEFONUN MAVİ IŞIĞI DA RİSK

Gece körlüğünün ana sebebi retinada bulunan hücrelerle ilgilidir. Vücuttaki A vitamini eksikliği durumunda gece körlüğünün görülme riski artıyor. Çünkü retinada bulunan hücreleri besleyip, çoğaltan en önemli kaynak A vitaminidir. Dolayısıyla eksikliği hastalık riskini yüksek oranda arttırırken destek olarak alındığında ise gece körlüğü dahil birçok göz hastalığının meydana gelmesine engel olur. Op. Dr. Kemal Yıldırım, gece körlüğü riskini artıran faktörleri şöyle sıraladı: "Aile öyküsünde olması, yetersiz A vitamini, az süt ve süt ürünü tüketimi, göz bakımını önemsememe, çok fazla parlak ışığa maruz kalma, teknolojik aletlerden yansıyan zararlı mavi ışın, katarakt ve miyop gibi çeşitli göz hastalıklarının tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri."

TEDAVİSİ YOK AMA İLERLEMESİ DURDURULUYOR

Şu an için gece körlüğünün bilinen bir tedavisi yoktur. Ancak bulanıklıkla başlayıp körlüğe kadar giden bir hastalık olduğundan destekleyici tedavilerle hastalığın ilerlemesini önlemek mümkündür. Destekleyici tedavilerin yanı sıra göz sağlığına ekstra dikkat etmek ve beslenme düzenini buna göre ayarlamak çok önemlidir. Özellikle de A ve D vitaminleri mutlaka vücuda düzenli olarak alınmalıdır. Ayrıca göz sağlığını etkileyen diğer hastalıklar tedavi ettirilmeli, doktorun verdiği gözlük veya lensler mutlaka kullanılmalıdır.

Bu belirtileri gösteriyorsanız dikkat!

* Işığın sınırlı olduğu ortamlarda net görememe,

* Işığa karşı hassasiyet,

* Işığa maruz kaldıktan sonra bulanık görme,

* Parlak ışık sonrası uzun süreli görme kaybı,

* Işığı ve renkleri seçememe,

* Görüş alanında daralma,

* Çok fazla ışığa maruz kalınca gözleri açmada zorluk çekme,

Etiketler : gece körlüğü vitamin a vitamini
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