Gebelikte tarama testleri ihmal edilmemeli

Gebelikte kadınların en büyük korkusu bebeğinin sağlıklı olup olmadığı düşüncesidir. Gelişen ve hızla ilerleyen teknoloji sayesinde bebek anne rahmindeyken bile muhtemel sorunlar gebelik sürecinde yapılan testler ile önceden saptanabiliyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Opr. Dr. Abdullah Kurhan, "Gebelikte yapılan tarama testlerin ortak ve temel amacı fetusun sağlıklı olup olmadığının ayırımının yapılmasıdır. Bu tarama testleri anne karnında bulunan fetusun sağlıklı olup olmadığını yüzde yüz söylemez. Bu testler bizlere bir olasılık hesabını söylemektedir. Gebelikte tarama testleri ikili, üçlü, dörtlü test olarak yapılmaktadır. Bu testler ortak amaca hizmet etmektedirler. İkili, Üçlü ve dörtlü tarama testleri aynı amaçla yapılan testlerdir. Bu testlerin yapılma sebebi çocukta herhangi bir kromozon anomolisi varlığına ait bir risk artışının olup olmadığının saptanmasıdır. Birbirinden farklı testler olmasına rağmen aynı amaca hizmet etmektedirler. Bu testleri birbirlerinden ayıran özellik bakılan hormon değerlerinin farklı olması ve yapılan haftaların farklı olmasıdır" dedi.