Gebelikte plasenta previa; annenin sağlığı tehlikeye girebilir

Plasenta previa ve yapışık plasenta durumunun daha önce sezaryen geçirenlerde daha sık görüldüğünü ve bu durumda gebenin yönetiminin özellikli olduğunu söyleyen Kadın Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. İlker Kahramanoğlu, rahatsızlığı yaşayan gebenin sağlığının doğum sırasında tehlikeye girebileceğini belirtti. Gerekli önlemler alınmazsa doğum esnasında aşırı kanama yaşanabileceğini belirten Kahramanoğlu, "Kanama, annenin hayatını riske atar. Aynı zamanda plasentanın aşırı yapışık olması, diğer iç organlara da zarar verebilir. Bebek için en büyük riski ise erken doğum ve buna bağlı oluşacak sağlık sorunlarıdır'' dedi.

