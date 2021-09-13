VİDEO
FOTO
CANLI İZLE
0530 708 54 54
0530 708 54 54

Gündem, ekonomi, son dakika, spor ve yaşam dünyasındaki önemli gelişmelerden anında haberdar olmak ister misiniz?

SON DAKİKA
Anne-babalar dikkat! Okula uyum süreci için çocuğunuza zaman tanıyın
Cari işlemler açığı azaldı
Meteoroloji'den gök gürültülü sağanak uyarısı
Sanayi üretimi yüzde 8,7 arttı
İstanbul'da okul servis şoförlerinin yüzde 94,2'si aşı yaptırdı
FETÖ'nün TSK yapılanmasına operasyon
Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı, Fukuşima'da radyoaktif atık suyun tahliye planı için uzman ekip g...
Sözlü sınav sonucuna göre 30 personel alacak
Diyarbakır'daki programda katılımcılara telefonla hitap etti
Toplantı günü
13 Eylül 2021 Pazartesi burç yorumları! Bugün burçları neler bekliyor? Günlük burç yorumları
Şeftaliyle gelen 10 şifa
Oyun oynanan çocuğun öz güveni daha yüksek
Gebelikte alınan fazla kilolar bebek için risk
Diyabeti olanlar hazır gıdalardan uzak durmalı
Bülent Turan'dan Kemal Kılıçdaroğlu'na 12 Eylül tepkisi: İnsan biraz utanır
Bakan Soylu: Benim en zor gecelerimden bir tanesiydi
İşte 12 Eylül koronavirüs tablosu
TURKOVAC'ın Faz 3 çalışmaları Kırgızistan'da da yürütülecek
FETÖ üyesi şüphelisi hücre evinde yakalandı
İran ile Irak karşılıklı vizeleri kaldırdı
İsrail Savunma Bakanı Gantz'dan, İran'ın "milislere" gelişmiş İHA eğitimi verdiği iddiası
İsrail, Harem-i İbrahim Camisi'ni Müslümanlara kapattı
Hamas: İsrail, Gazze'yi bombalayarak iç krizlerini ihraç etmeye çalışıyor
13 Eylül 2021 Pazartesi 07:30:00 - Güncelleme:13 Eylül 2021 Pazartesi 07:30:00

Gebelikte alınan fazla kilolar bebek için risk

ABONE OL

Gebelikte iki kişilik yemek hem anneye hem de bebeğe zarar.

Hamilelik dönemindeki aşırı kilo alımının ayrıca bebekte şeker düşüklüğü ve ani bebek ölümü risklerini de arttırdığı bilinmektedir. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hatice Korkmaz, "Uygun kilodayken gebe kalan sağlıklı bir anne adayında doğru beslenmeyle gebeliğin sonunda yaklaşık 9 ile 12 kilo civarında bir ağırlık artışı görülür. Aşırı ağırlık artışı ise hem annede hem de bebekte istenmeyen sonuçlar doğurabilir" dedi. Op. Dr. Korkmaz sözlerine şöyle devam etti: "Hamilelik boyunca çok fazla kilo almak, bebekle ve doğumla ilgili pek çok riski de beraberinde getirir. Fazla kilolar, gebelik tansiyonu ve gebelik şekerini olumsuz etkilediği gibi, erken doğum ve iri bebek riskini de arttırır. Doğumdan sonra da emzirme ile ilgili bazı sorunlara neden olabilir. Hamilelik dönemindeki aşırı kilo alımının ayrıca bebekte şeker düşüklüğü ve ani bebek ölümü risklerini de arttırdığı bilinmektedir. Gebeliğinizin ilk günlerindeki kilonuza göre değişebilmekle beraber, gebeliğin ilk 3 ayında toplam 0.5-2 kilo, 4. ve 9. aylarda 1-2 kilo almak normal sayılır."

Etiketler : gebelik hamilelik aşırı kilo bebek sağlık haberleri
Pandemiyi unutmak istiyor

Pandemiyi unutmak istiyor
Dijitalde sunucu oldu

Dijitalde sunucu oldu
Özel harekatçı hayali

Özel harekatçı hayali
Tatlıöz'ün yası bitti

Tatlıöz'ün yası bitti
"Geçmişte hatalarım oldu"

"Geçmişte hatalarım oldu"
Konya'dan ilk görüntü

Konya'dan ilk görüntü
Mahkeme Navruz'u haklı buldu

Mahkeme Navruz'u haklı buldu
Narin aile okulunda

Narin aile okulunda
Dalkıran'ın ‘Deli Masalı'

Dalkıran'ın ‘Deli Masalı'

EN ÇOK OKUNAN HABERLER