Gebelikte alınan fazla kilolar bebek için risk

Hamilelik dönemindeki aşırı kilo alımının ayrıca bebekte şeker düşüklüğü ve ani bebek ölümü risklerini de arttırdığı bilinmektedir. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Hatice Korkmaz, "Uygun kilodayken gebe kalan sağlıklı bir anne adayında doğru beslenmeyle gebeliğin sonunda yaklaşık 9 ile 12 kilo civarında bir ağırlık artışı görülür. Aşırı ağırlık artışı ise hem annede hem de bebekte istenmeyen sonuçlar doğurabilir" dedi. Op. Dr. Korkmaz sözlerine şöyle devam etti: "Hamilelik boyunca çok fazla kilo almak, bebekle ve doğumla ilgili pek çok riski de beraberinde getirir. Fazla kilolar, gebelik tansiyonu ve gebelik şekerini olumsuz etkilediği gibi, erken doğum ve iri bebek riskini de arttırır. Doğumdan sonra da emzirme ile ilgili bazı sorunlara neden olabilir. Hamilelik dönemindeki aşırı kilo alımının ayrıca bebekte şeker düşüklüğü ve ani bebek ölümü risklerini de arttırdığı bilinmektedir. Gebeliğinizin ilk günlerindeki kilonuza göre değişebilmekle beraber, gebeliğin ilk 3 ayında toplam 0.5-2 kilo, 4. ve 9. aylarda 1-2 kilo almak normal sayılır."