Gebelik hormonları vücut ağrılarına neden olabilir

Özellikle omurlardan başlayıp kalça boyunca ilerleyerek bacaklara kadar inen ağrılar nedeniyle ilaç kullanmak zorunda kalan hamilelerin yaşadığı ağrıların nedenlerinin her zaman kas ve iskelet sistemiyle ilgili olmadığının altını çizen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Yiğit Erdağ, "Bebek büyüdükçe, gebeliğin sonuna doğru kalçalarda, pelvik bölgede ağrılar sıklaşır ve şiddetinde artış görülebilir" diye konuştu. Dr. Yiğit Erdağ, "Gebelikte östrojen, progesteron, relaksin gibi gebelik hormonları vücuttaki bağ dokusunu yumuşatarak kaslarda gevşemeye ve zayıflamaya neden oluyor. Bu nedenle bel, sırt, bacaklar ve kalçalarda hormon seviyesinin yükselmesiyle ağrılar artıyor" dedi.

