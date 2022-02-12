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12 Şubat 2022 Cumartesi 09:30:00 - Güncelleme:12 Şubat 2022 Cumartesi 09:30:00

Gebelik hormonları vücut ağrılarına neden olabilir

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Anne adayları gebelik sürecinde zaman zaman bazı vücut ağrıları yaşayabiliyor.

Özellikle omurlardan başlayıp kalça boyunca ilerleyerek bacaklara kadar inen ağrılar nedeniyle ilaç kullanmak zorunda kalan hamilelerin yaşadığı ağrıların nedenlerinin her zaman kas ve iskelet sistemiyle ilgili olmadığının altını çizen Ortopedi ve Travmatoloji Uzmanı Dr. Yiğit Erdağ, "Bebek büyüdükçe, gebeliğin sonuna doğru kalçalarda, pelvik bölgede ağrılar sıklaşır ve şiddetinde artış görülebilir" diye konuştu. Dr. Yiğit Erdağ, "Gebelikte östrojen, progesteron, relaksin gibi gebelik hormonları vücuttaki bağ dokusunu yumuşatarak kaslarda gevşemeye ve zayıflamaya neden oluyor. Bu nedenle bel, sırt, bacaklar ve kalçalarda hormon seviyesinin yükselmesiyle ağrılar artıyor" dedi.

Etiketler : hamilelik ağrı ilaç yiğit erdağ
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