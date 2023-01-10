Gebelik diyabeti mutlaka tedavi edilmeli

Gebelik sırasında bebeğe en uygun ortamı oluşturabilmek için annenin vücudunda çeşitli değişiklikler meydana gelir. Gebelik diyabetinin ise gebelik sırasında ortaya çıkan, geçici bir diyabet şekli olduğunu belirten Endokrinoloji ve Metabolizma Uzmanı Dr. Erdem Türemen, "Gestasyonel diyabet olarak da adlandırılan bu durumda vücut, glukozdan gerektiği gibi yararlanamaz. Yüzde 2-4 arasında görülen gebelik diyabeti özel önlemler ve bakım gerektirir. Gebelik diyabeti ailesinde diyabet olan, kilolu, hipertansif ve yaşı 35'in üzerinde olanlarda daha sık görülüyor" açıklamasında bulundu.

