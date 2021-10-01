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01 Ekim 2021 Cuma 10:00:00 - Güncelleme:01 Ekim 2021 Cuma 10:00:00

Gebeliğin zamanına bakmadan aşılanma gerek

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Kovid-19'da Delta varyantının görüldüğü son dönemde ölüm oranları arttı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "İlk 2 dalga orijinal virüs ile oldu, orada 1000'de 9'du ölüm oranı. Mart- nisanda vakaların 60 bine çıktığı dönemde İngiliz varyantı vardı, orada 1000'de 6'lara düştü.

Kovid-19'da Delta varyantının görüldüğü son dönemde ölüm oranları arttı. Prof. Dr. Mehmet Ceyhan, "İlk 2 dalga orijinal virüs ile oldu, orada 1000'de 9'du ölüm oranı. Mart- nisanda vakaların 60 bine çıktığı dönemde İngiliz varyantı vardı, orada 1000'de 6'lara düştü. Son dalga Delta varyantı ile oldu, burada da 1000'de 11. Varyant, tek başına daha ağır ve öldürücü hastalığa yol açıyor" dedi. Gebelerde ilk 3 ay pek dışarıdan madde verilmediğini belirten Prof. Dr. Ceyhan, "Ama hayati önem taşıyorsa o ilk 3 ayda da mesela kuduz aşısı yapmak gerekir. Burada tam bu noktaya geldik. Gebe için çok hayati önem taşıyor artık. Gebeliğin gününe, zamanına bakmadan 1'inci gün bile olsa ne zaman farkına varılırsa aşılanması gerekir. Eğer doğuma 2 hafta kala anne hastalık geçirirse ve bebek doğduğunda halen daha bulaştırıcı ise bebek koronavirüse karşı tamamen bağışık olmadan doğuyor. Dolayısıyla çocuk hem korunmasız hem de anneden virüs alıyor, daha ağır geçiriyor. Bütün bunları önlemenin tek yolu gebenin aşılanması" diye konuştu.

Etiketler : Gebeliğin zamanı Kovid-19 aşı Dr. Mehmet Ceyhan Delta varyantı
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