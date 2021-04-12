Gargara ile virüsün akciğere inişini durdurabiliriz

DİŞ Hekimi Uzman Öğretim Üyesi Dr. Aykan Onur Atilla, bazı etken maddeler ile hazırlanan gargaraların Kovid-19'u yüzde 99,1 oranında önlediğine yönelik klinik çalışmalar olduğunu söyledi. Dr. Aykan Onur Atilla "Povidon iyot, hidrojen peroksit, klorheksidin; bunlardan oluşan gargaralar ile virüsü vücudumuza girmeden ilk savunma istemi olan ağızda durdurabiliriz. Dışarı çıktıktan sonra eve geldiğimizde nasıl elimizi, yüzümüzü yıkıyorsak her dışarı çıktıktan sonra gargara yaparsak virüsün akciğere inişini ağzımızda durdurabiliriz" diye konuştu. Dr. Atilla, hastaların koronavirüs döneminde en çok diş sıkma şikayetleri ile geldiklerini de belirterek, "Koronavirüs dönemi ile birlikte en çok kliniğimize dış sıkma ve çene eklem rahatsızlığı ile geliyorlar. Bu dönemde koronavirüsün yarattığı stres ile oluşan baskı insanları diş sıkmaya yöneltti. Bu da eklem bölgesinde, kulak ön tarafından ağrı şikayetleri yaratmaya başladı. Bunun için diş hekimleri olarak çeşitli önlemler alıyoruz" diye konuştu.

