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Fonksiyonel beslenme yaşlanmayı geciktiriyor
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25 Aralık 2020 Cuma 23:50:00 - Güncelleme:26 Aralık 2020 Cumartesi 17:00:00

Fonksiyonel beslenme yaşlanmayı geciktiriyor

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Uzman Diyetisyen Kübra Şahin, günlük hayatta düzenli bir şekilde yenilen, kronik hastalıklara yakalanma riskinizi azaltan, biyolojik savunma mekanizmasını güçlendiren ve sağlığınızı düzelten bileşenleri fonksiyonel beslenme olarak açıkladı.

Uzman Diyetisyen Kübra Şahin, "Bu beslenme şekli, bağışıklık sistemimizi güçlendirir, yaşlanmayı geciktirir" dedi. Bitkisel kaynaklı fonksiyonel gıdaların daha fazla tüketilmesi gerektiğini belirten Şahin, "Fonksiyonel besinler günlük beslenmemizde yer alan kepekli tahıllar, soya, meyve ve sebzeler, süt, zenginleştirilmiş besinler, vitamin, mineral, yağ asitleri, probiyotikler, prebiyotikler ve diyet posasını içerir. Yani yeterli ve dengeli beslenmenin temelini oluşturan günlük hayatta yer verdiğimiz bütün besinler diyebiliriz. Fonskiyonel besinler ilaç, besin takviyesi, kapsül değildir. Bir besini fonksiyonel yapan özellik o besinin içeriğinde bulunan biyoaktif bileşenlerdir” diye konuştu. 

Etiketler : Uzman Diyetisyen Kübra Şahin beslenme yaşlanma
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