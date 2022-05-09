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09 Mayıs 2022 Pazartesi 07:23:00 - Güncelleme:09 Mayıs 2022 Pazartesi 07:32:00

'Fıtık içi ozon tedavisi' ameliyattan kurtarıyor

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Bel fıtığının yaş, cinsiyet ayırt etmeden hemen hemen herkeste görülebileceğini belirten Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Op. Dr. Çağrı Çırağıloğlu, fıtık tedavisinde ameliyatsız yöntemlere dikkat çekti. Çok ağır bir durum olmadığı takdirde 'fıtık içi ozon tedavisi' yapılabileceğine değinen Op. Dr. Çırağıloğlu, "Ameliyat ve ağrıdan korkan hastalar, bu yöntemle tedavi olarak yara bere içinde kalmadan yüzde 90 olumlu sonuç alabilir" dedi.

Bel fıtığının yaş, cinsiyet ayırt etmeden hemen hemen herkeste görülebileceğini belirten Beyin, Sinir ve Omurilik Cerrahı Op. Dr. Çağrı Çırağıloğlu, fıtık tedavisinde ameliyatsız yöntemlere dikkat çekti. Çok ağır bir durum olmadığı takdirde 'fıtık içi ozon tedavisi' yapılabileceğine değinen Op. Dr. Çırağıloğlu, "Ameliyat ve ağrıdan korkan hastalar, bu yöntemle tedavi olarak yara bere içinde kalmadan yüzde 90 olumlu sonuç alabilir" dedi.

İĞNEYLE ENJEKTE EDİLİYOR

Fıtık içi ozon tedavisinin dünyada 2000'lerden beri kullanıldığına dikkat çeken Op. Dr. Çağrı Çırağıloğlu, "Boyun ve bel bölgesine uyguluyoruz. Bu yöntemi 2014'ten beri uyguluyorum. Ayrıca bu tedavi yöntemi Sağlık Bakanlığı tarafından da onaylanmış durumda. Fıtıklaşan diskin içine iğneyle ozon gazı enjekte diyoruz. O gaz, diskin içinde bulunan jöle kıvamındaki yapıyı katılaştırarak küçültüyor. Böylece fıtığa çözüm sağlanıyor" diye konuştu.

Etiketler : Fıtık içi ozon tedavisi fıtık ameliyat Op. Dr. Çağrı Çırağıloğlu
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