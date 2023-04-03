Fıtık değil duruş bozukluğu olabilir

Boyun ağrısının oldukça sık görülen bir kas iskelet sistemi hastalığı olduğunu ve çoğu insanın yaşamları boyunca en az bir kez boyun ağrısı yaşadığını söyleyen Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Uzmanı Uzm. Dr. Büşra Değirmenci, "Bunların yaklaşık yüzde 15'i kronik boyun ağrısına dönüşür. Boyun ağrısı denilince akla ilk boyun fıtığı gelse de aslında ağrıların çoğu kas, bağ dokusu ya da duruş bozuklukları kaynaklıdır" dedi.

KOL AĞRISI VARSA FITIKTIR