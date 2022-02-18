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18 Şubat 2022 Cuma 09:30:00 - Güncelleme:18 Şubat 2022 Cuma 09:30:00

Fibromiyaljiye davetiye: Mükemmeliyetçilik

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Kaslarda görülen yaygın ağrı, hassasiyet, tetik noktalarla ve genel yorgunluk ile karakterize kronik bir hastalık olan fibromiyalji yaşam kalitesinin ciddi oranda düşmesine yol açabiliyor.

Kaslarda görülen yaygın ağrı, hassasiyet, tetik noktalarla ve genel yorgunluk ile karakterize kronik bir hastalık olan fibromiyalji yaşam kalitesinin ciddi oranda düşmesine yol açabiliyor. Fibromiyaljiyi tetikleyen önemli faktörlerden birinin kişilik yapısı olduğunu dile getiren Uzman Klinik Psikolog Uzm. Dyt. Merve Öz, özellikle hassas ve mükemmeliyetçi yapıya sahip insanlarda fibromiyaljinin daha sık görüldüğünü vurguladı. Uzm. Dyt. Merve Öz, "Özellikle stres; vücudumuzda bağışıklık sisteminin bozulmasına ve baskılanmasına yol açabiliyor. Buna ek olarak ağrılarla ve olumsuz duygularla başa çıkma yeteneğimizi de azaltır. Bu anlamda günlük yaşamdaki stres ve onun da ötesinde stresli ve travmalı çocukluk öyküleri fibromiyalji belirtilerinin yoğunluğunun ve sıklığının artmasında etkilidir. Fibromiyalji hastalarının çoğu stresli durumlarda ağrılarının ve yorgunluk belirtilerinin arttığını belirtmekte" diye konuştu.

Etiketler : Fibromiyaljiye davetiye: Uzm. Dyt. Merve Öz fibromiyalji
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