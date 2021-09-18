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18 Eylül 2021 Cumartesi 07:47:00 - Güncelleme:18 Eylül 2021 Cumartesi 07:47:00

Felcin en önemli nedeni yüksek tansiyon

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Kafa içi beyin kanamaları olarak bilinen hemorajik inmenin ana nedeni yüksek tansiyon olarak biliniyor.

Felç diğer adıyla inmenin beyin hücrelerinin yaşamları için ihtiyaç duydukları kandan, oksijenden mahrum kaldıklarında meydana gelen, beyin hücrelerinin ölümüyle sonuçlanabilen ciddi bir rahatsızlık olduğunu söyleyen Beyin ve Sinir Cerrahisi Doç. Dr. Ali Yılmaz, "Oksijen olmadan beyin hücreleri dakikalar içinde ölmeye başlar. İki ana felç türü vardır; iskemik ve hemorajik inme. Her biri beyni farklı şekillerde etkiler ve nedenleri birbirinden farklıdır, kısaca değindiğimiz gibi nedenler inmenin türüne göre farklılık gösterir" diye konuştu. Doç. Dr. Ali Yılmaz, "Aşırı kilo, sigara, hareketsiz yaşam ve stres yüksek tansiyona kaynaklık eden temel nedenler. Yüksek tansiyonu kontrol altına alarak, düzenli yaşam değişiklikleriyle kafa travmasından mümkün olduğunca korunabilirsiniz. Felç riskini azaltmak bunlardan kaçınmakla mümkün" dedi.

Etiketler : sağlık felç ali yılmaz
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